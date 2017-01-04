Kaymakam Şahiner, Komek'i Ziyaret Etti

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Beyşehir Kurs Merkezini ziyaret etti.



Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile KOMEK'in Beyşehir Belediyesi İş Merkezindeki kurs merkezini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.



Kurs Merkezi Müdürü Semra Acır, Şahiner ve Özaltun'a yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.