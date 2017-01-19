Kaymakam Pişkin, Eğitimcilerle Buluştu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, ilçenin merkez ve köy okulları müdürleri ve şube müdürleriyle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.



Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan toplantıda, okul müdürlerine tek tek söz hakkı veren Kaymakam Deniz Pişkin, okulların fiziki ihtiyaçları, öğrencilerin başarı durumları, yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Toplantıda ilçede eğitim ve öğretimi daha üst seviyelere çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Kaymakam Pişkin, "Tosya'da 6 bin 400 civarında öğrenci ve 500'e yakın öğretmenle 344 derslikte yürüttüğümüz eğitim öğretim faaliyetlerimiz, çalışma konu ve alanlarımız içindeki önem ve önceliğini korumaktadır. Bugün yaptığımız toplantı sadece ön bilgi anlamında yapılmış bir toplantıdır. İlçemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirileceği ve eğitim yöneticilerimizin tamamının katılacağı toplantıları her ay farklı bir okulumuzda düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi. - KASTAMONU