Kaymakam Pişkin'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 1996 yılında Muş'ta şehit düşen özel harekat polisi Celal Yavuz ile 2001 yılında Girne'de şehit düşen tankçı onbaşı Engin Abay'ın ailelerini ziyaret etti.



Kaymakam Pişkin, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



" Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden o kahramanlarımızın ailelerini ziyaret etmek, anne ve babalarının ellerini öpmek bizlere büyük mutluluk ve gurur verdi. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir."



Ziyaretlerde, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı ve Tosya İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün de yer aldı.