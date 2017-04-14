Kaymakam Öztürk'ten Ziyaretler

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, ilçede bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.



Öztürk, 1997 yılında Terör Örgütü PKK ile mücadele ederken şehit düşen güvenlik korucusu Ali Ertuş ile asker Mikail Macü'nün ailelerini ziyaret etti.



Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Öztürk, şehitlerden geriye kalanların emanetleri ve her zaman onların yanında olduğunu söyledi.



Şehit yakınlarının taleplerini dinleyen Öztürk, ardından Kore Gazisi Mahmut Burak'ı evinde ziyaret etti.



Burak'ın sıkıntılarını dinleyen Öztürk, aileye çeşitli yardımlarda bulundu.



Öztürk, ardından görme ve fiziksel engelli Eshet Karataş'ı ikamet ettiği Hafiziye Mahallesindeki evinde ziyaret etti.



Engelli Karataş'la yakından ilgilenen Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye yardım yapılması talimatını verdi.



Zabıta ekipleriyle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Öztürk, çocuklara 520 adet oyuncak dağıttı.



Öztürk, yaptığı açıklamada çocukları mutlu etmenin önemli olduğunu belirterek, çocuklara yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.