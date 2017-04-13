Kaymakam Öztürk'ten yoksul ve engelli aileye yardım



VAN - Van'ın Başkale ilçesinde maddi durumu yetersiz engelli aileye Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk sahip çıktı.

İlçenin Hafiziye Mahallesinde ikamet eden görme ve fiziksel engelli olan Eshet Karataş ve ailesine Kaymakam Öztürk'ün talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım yapıldı. Abdulselam Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman, ilçede yaşayan dar gelirli ve engelli Karataş ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir süre Karataş ailesinin evlerinde oturup çay içip sohbet eden Kaymakam Öztürk; görme ve fiziksel engelli Eshet Karataş ve eşi Muhteber ile yakından ilgilendi.

Evlerine ziyarette bulunan Kaymakam Öztürk'ü çok sevdiklerini dile getiren Eshet Karataş, "Sağ olsun, Allah razı olsun. Evimizin çatısını yaptırdı. Bize her ay düzenli olarak gıda ve nakdi yardımlarda bulundu. Ben engelliyim; eşim ve 3 oğlum var. Bir oğlum da zihinsel engelli. Herhangi bir gelirim yok. Sayın kaymakamımız beni ziyaret etmek için evimize kadar geldi. Allah razı olsun" dedi.

(EE-MSA-Y)