Kaymakam Öztürk'ten Öğrencilere Ödül

Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, Kızılay Haftasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.



Öztürk, Bozkır ilçesinde düzenlenen liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında konuk ederek, ödüllerini takdim etti.



Ödül törenine, ilçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aziz Demir ve öğrenciler katıldı.