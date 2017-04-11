Kaymakam Öztürk'ten Öğrencilere Destek

27 Nisan'da yapılacak olan TEOG sınavı öncesi merkez ve kırsal mahallerdeki okullarda okuyan öğrencilere 3 bin 200 adet deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından karşılanan 3 bin 200 adet deneme kitapçığı, TEOG sınavı öncesi öğrencilere dağıtıldı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile Başkale SYDV Müdürü Gökhan Karaman tarafından deneme sınavı kitapçıklarının okullara dağıtılması için İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa'ya teslim edildi.



Kaymakam Abdulselam Öztürk; Başkale'de öğrenim gören öğrencilerin başarı oranını artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "TEOG sınavına girecek olan öğrencilerimiz için 3 bin 200 adet deneme sınavı hazırladık. Daha öncede YGS sınavı öncesi 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerimize deneme seti, 11. sınıflarda okuyanlara soru bankası ve konu anlatımlı kitap dağıtmıştık. İlçemizde eğitime önem veriyoruz ve bu temelde çalışmalarımız sürüyor. TEOG sınavına girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - VAN