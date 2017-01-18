Kaymakam Öztabak, Görevine Başladı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Öztabak, görevine başladı.





Kaymakam Öztabak, İscehisar'ın mermeriyle tanınmış Türkiye'nin sayılı ilçelerinden biri olduğunu ve burada görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Öztabak, "İscehisar ilçemizi el birliğiyle kalkındırmak ve güzel yerlere taşımak için var gücümüzle gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.