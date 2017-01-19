Kaymakam Öztabak'a Ziyaretler

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Selçuk Çirkini ile Halim Göral ve İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, ilçeye yeni atanan Kaymakam Muhammet Öztabak'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Murat Dikmen, Kaymakam Muhammet Öztabak'a hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.



Dikmen, "İnşallah İscehisar için hep birlikte çalışma gayreti içinde olacağız." dedi.



Kaymakam Öztabak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İscehisar'da görev yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. İscehisar için hep birlikte güzel çalışmalara inşallah imza atma gayreti içinde olacağız. Ziyaretiniz bizleri fazlasıyla memnun etmiştir, teşekkür ediyorum." dedi.