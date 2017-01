Kaymakam Özkan, Kurum Amirleriyle Bir Araya Geldi

Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, devletin tek yüzü olduğunu belirterek, "Bizler devletin tek yüzüyüz, başka bir devlet yok. Personellerimiz arasında bunun haricinde duygu, düşüncede olan varsa bunları da temizlemek bizim görevimiz" dedi.



Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile Hasköy Öğretmenevinin toplantı salonunda bir araya geldi. Kaymakam Özkan, son iki yılda yapılan çalışmalar, eğitimde gelinen son nokta, vatandaşa hizmet, dürüstlük ve kurum amirlerinin paradigmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel'in sunumuyla eğitim hakkında bilgi alan Kaymakam Özkan, öğrenciler için paradigma hazırlanması gerektiğini işaret etti. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Özkan, eğitim öğretim konusunda 8-17 saatleri dışına çıkmaları gerektiğini söyledi.



Kamu kurum ve kuruluş amirlerine 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' kitabını tavsiye eden Kaymakam Özkan, kitapta Finlandiya'nın kuruluşu ve kalkınma modelinin yer aldığını ifade etti. Finlandiya'nın dünyada ilk 15 ile 10'larda refah seviyesi gösterdiğini ifade eden Özkan, "Bakıldığında savaşlardan çıkan bir ülke. Ailelerdeki, toplumdaki eğitimin topyekun incelenmesi lazım. Çocuklara birinci öncelik olarak vereceğimiz eğitim; kamu malının nasıl kullanılacağı ve kendi ödedikleri vergilerle alındığının öğretilmesi. Uyuşturucuyla mücadele diye bir komisyonumuz var. Bununla ilgili olarak emniyet ve jandarmamızın sorumlulukları var. Ondan öte bütün Hasköy'ün sorumluluk hissetmesi gerekir. Ama bunların en başında ise öğretmen gelir. Bu madde bağımlıları sayısının ne kadar azaltılabileceği şeklinde bir çalışma yapılması ve bunun üzerine gidilmesi bence her şeyden daha önemli. Bir başarının olabilmesi için hedefin olması lazım. Çocukların bir hedefi var mı? Bundan sonraki ikinci kısım sorgulama, merak etme ve itiraz etme. Biz de sorgulamayan, hiç araştırmayan, itiraz etmeyen bir nesil var. Bunları sorguladıkça bizleri de doğruya yönlendiren aslında o oluyor. Bu dediklerimizi sorgulamazsanız belki eksikleri biz bilemeyeceğiz, belki bu konuştuklarımız yüzde yüz doğruymuş gibi hareket edeceğiz" dedi.



"Vatandaşa en iyi hizmeti vermeliyiz"



Vatandaşa ikna edici cevaplar verilerek en iyi hizmetin verilmesi gerektiğini kaydeden Kaymakam Özkan, "Bu bence kurum amirlerimizde olması gereken en önemli şey. Çünkü siz vatandaşı kanuni hakları, sorumlulukları kısmını söylemediğiniz anda ne yapıyor? Bir üst makama gidiyor. Biz demeyince ne yapıyor? Başka bir üst makama gidiyor. Yani bu sıkıntılar böyle bir sarmal halinde devam ediyor. Bu çok önemli. Vatandaşın varsa bir hakkı, sizden de duyacağı şey 'senin hakkın budur.' Benden de duyacağı şey budur. Yoksa vatandaşın sizden duyduğuyla, benden duydu arasında bir farklılık olduğunda vatandaş ne diyor? 'Adam olan işini yapıyor.' Vatandaş azda olsa oradaki kanunda anlatılması gerekeni anlayabiliyorsa, yollarını kendisi de araştırabiliyor. Ekibimizin iyi olduğu kanaatindeyim. Niye? Nitelik olarak demiyorum. Sayısal olarak bir çoğunluğumuz varsa, bunu da niteliğe dökmek zorundayız. Burada oturduğumuz makamları beğenmeyip başka makamları istiyorsak bile, bilin ki buralara gelmek isteyen, buraları belki bizden daha çok hak eden insanların da dışarıda olduğunu unutmamamız lazım. Ondan dolayı bu makamlara geldiysek, bu makamların hakkını vermek nasıl oluyor? Vatandaşa en iyi hizmetle oluyor. En önemli şeyimiz dürüstlük. Dürüst olan kısa vadede kaybettiğini zanneder, ama uzun vadede bilin ki her zaman dürüstler kazanmıştır. Dürüst olmak bu manada çok önemli. Kurumlar itibariyle hepiniz birer lidersiniz. Kurumunuz hasebiyle yeniliklere ve gelişmelere açık olmak, şu anki trend nereye gidiyor bunları iyi araştırmamız lazım. Algı çok önemli, nasıl bir algı oluşturursanız o öyle devam eder" ifadelerini kullandı.



"Üniversitelere bakın fasulyenin nasıl yetiştiği, ekmeğin nasıl üretildiği tarzda çalışmalar var"



"Burada bazı kurumlarda bir proje ofisinin kurulmasını ve işlerliğinin de arttırılması noktasında altyapının olduğunu gözlemledik" diyen Kaymakam Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Buraya tanıdığınız o personelleri yönlendirmenizi istiyoruz. Çünkü çok farklı alanlarda çok farklı projeler var, en azından bir arşiv oluşturulabilir. Bugün olmazsa, yarın olacak tarzda bu memleketin önemli problemlerinin tespit edilmesi lazım. Rusya her sene Doğu Anadolu'daki Kürt problemi, aşiret problemi, buradaki konularla ilgili sayısal olarak yüzün üzerinde tezler yazdırıyor. Yani bu nasıl bir problem? Neden kaynaklanıyor? Yani şöyle diyorlar; 'Biz bu ülkeye bir müdahale edeceğimiz zaman elimizde bir argüman olsun.' Şu anda ülkenin bulunduğu sarmal içerisinde biri dursa diğeri başlıyor. Ama bizim böyle bir çalışmamız var mı? Yok. Üniversitelere bakın fasulyenin nasıl yetiştiği, ekmeğin nasıl üretildiği tarzda çalışmalar var. Bunlar tabi ki olsun, ama bizim idari, iktisadi ve stratejik manada da önemli eğitimlere girişmemiz gerekiyor. Bu anlamda elimizdeki imkanların farkında olmamızı, Türkiye'nin farkında olması gereken şeylerin en başında da potansiyelini iyi tespit etmesi gerekiyor. Devletin tek yüzü vardır. Bizler devletin tek yüzüyüz, başka bir devlet yok. Personellerimiz arasında bunun haricinde duygu, düşüncede olan varsa bunları da temizlemek bizim görevimiz. Bu duygu, düşüncede olmayan arkadaşların o duyguda oldukları yere gidip yaşamalarını tavsiye etmek lazım."



Toplantıya Kaymakam Ahmet Özkan, Belediye Başkanı Mürsel Özen, İlçe Emniyet Amiri Uğur Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vedat Gül, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. - MUŞ