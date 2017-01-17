Kaymakam Özkan Köylülerle Bir Araya Geldi

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, köylerde oturan vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.



Köy gezileri kapsamında kurum müdürleriyle Eşmepınar köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, dile getirilen sorunları yerinde inceledi.



Ziyaretleriyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Özkan, "Bütün kurum amirlerimizle halkımızın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm arıyoruz. Yönetişim kavramı dediğimiz istişare kültürü ile beraber dilek ve temennileri yerinde görmek istiyoruz." dedi.



Köylerin ihtiyaçlarının yüzde 90'ının devlet imkanlarıyla karşılandığını kaydeden Özkan, şöyle konuştu:



"Devletimizin uzanmadığı el, gitmediği kapı, ulaşamadığı insan kalmadı. Ben kurum amirlerim adına, onların çalışmalarından memnuniyeti bir kez daha halk nezdinde görmüş bulunmaktan da ayrıca mutluluk hissediyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Köylülerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecektir. Çünkü biz bunu bir görev değil, bir sorumluluk bilinci ile yapıyoruz. İlçemizdeki kapalı halı sahayı ağır kış şartlarına uygun yapacağız. Bu projeden Korkut ilçemizde 2 tane, Hasköy ilçemizde ise 1 tane yapılacak. Toplamda 3 adet halı saha yapılacak. Bunun proje çizimi devam ediyor. Proje ağır kış şartlarına uygun şekilde yapılacak."