Kaymakam Özkan'dan Şehit Askerin Ailesine Taziye Ziyareti

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen mayına basarak şehit düşen Tatvanlı Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş ile birlikte Tatvan'a bağlı Kırkbulak Köyündeki taziye evinde taziyeleri kabul eden Tekin ailesine taziyelerini ileten Kaymakam Özkan, şehide Allah'tan rahmet acılı ailesine ise başsağlığı ve sabır diledi. Ziyarette ayrıca şehit Tekin için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - BİTLİS