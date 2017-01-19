Kaymakam Özcan'dan Kanser Hastası Çocuğa Ziyaret

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, akciğer kanseri olan 4. sınıf öğrencisi İsmail Çağrı Güngör'ü evinde ziyaret etti.



Annesi babası ayrı yaşadığı için babaannesinin yanında kalan Güngör, Kaymakam Özcan'a, "Hoşgeldin kaymakam amca. Ben seni tanıyorum." diyerek karşıladı.



Güngör ile yakından ilgilenen Özcan, "İnşallah bir an önce ayağı kalkıp, ağabeylerinle, arkadaşlarınla oynayacaksın. Okuluna tekrar dönüp arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacaksın. Biz de senin için elimizden geleni yapacağız." diyerek moral verdi.



Özcan, bilgisayar ihtiyacı olduğunu dile getiren Güngör'e isteğinin hemen yerine getirileceğini söyledi.



Ziyarette, Kaymakam Özcan, İsmail Çağrı Güngör ve ailesine devlet kanalıyla çeşitli yardımlar yapılacağını belirtti.