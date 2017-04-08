Kaymakam Öner Kursiyerlerle Kitap Okudu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, BENGİ projesi kapsamında okuma etkinlikleri devam ederken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner, kursiyerlerle birlikte kitap okudu. Kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünleri de inceleyen kaymakam Öner, kursiyerleri tebrik etti.



Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giden Kaymakam Hüseyin Öner'i Halk Eğitim Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç karşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent'inde katıldığı ziyaret sırasında, kurs salonlarını gezen kaymakam Hüseyin Öner, hazırlanan ürünleri beğendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç'dan bilgiler alan Kaymakam Öner, kurs sayısı ve çeşidinin artırılmasını istedi. Kursiyerlerle birlikte düzenlenen okuma etkinliğine de katılan Kaymakam Öner, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki tüm okulları gezdiklerini söyledi. - BALIKESİR