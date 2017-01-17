Kaymakam Öner'den Termal ve Sağlık Turizmi Projesi

Balıkesir'in turistik Burhaniye ilçesinde, sezonu uzatma arayışları devam ederken, Kaymakam Hüseyin Öner, bin 267 hektarlık alanın termal ve sağlık turizmi bölgesi ilan edilmesi için girişim başlattı. Şarköy Mahallesi Sekliktepeden, Taylıeli Mahallesine kadar olan alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yazı yazan Kaymakam Öner, adı geçen alanda termal su kaynağının bulunduğunu ve oksijenin de çok bol olduğunu söyledi.



Burhaniye'de, turizm sezonunu uzatmak için çeşitli arayışlar devam ederken, Kaymakam Hüseyin Öner, ilçedeki bin 267 hektar alanın termal ve sağlık turizmi bölgesi ilan edilmesi için proje hazırladı. Konu ile ilgili yazışmaların devam ettiğini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner," Şarköy Mahallesi Sekliktepe'de önceki yıllarda belediyenin yaptırdığı sondaj çalışmalarında 35 derece sıcaklıkta su çıktı. Ayrıca, yöremizde oksijenin bolluğu da biliniyor. Bunun için, astım rahatsızlığı olan pek çok insan Burhaniye'mize yerleşmektedir. Oksijenin bolluğunu da göz önüne alarak bin 267 hektarlık alanın termal ve sağlık turizmi ilan edilmesi için girişim başlattık. Bunun için raporlar hazırladık ve gerekçeleri sıraladık. Yaklaşık 2 ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen iki uzman inceleme yaptı. Sonucu bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR