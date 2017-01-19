Kaymakam Nasır'dan Başkan Uysal'a Ziyaret

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal'ı makamında ziyaret etti.



İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Akseki'ye atanan Kaymakam Nasır, Başkan Uysal'a ziyarette bulundu.



Ziyarette, Akseki Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.



Akseki'nin çok güzel bir ilçe olduğunu belirten Nasır, "Bu güzel ilçeyi daha ileriye götürmek, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için başta Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışacağız." dedi.



Uysal ise, Nasır'ın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kaymakamımıza, nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Akseki'yi birlikte yapacağımız hizmetlerle en üst noktalara taşıyacağız. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.