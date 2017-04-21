Kaymakam Nasır Çocukları Ağırladı
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencileri ile Akseki Şahinler Çok Programlı Özel Eğitim öğrencisi Ramazan Çevik'i makamında ağırladı.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencileri ile Akseki Şahinler Çok Programlı Özel Eğitim öğrencisi Ramazan Çevik'i makamında ağırladı.
Kaymakam Nasır ziyarette, Akseki Şahinler Çok Programlı Lise Özel Eğitim sınıfı öğrencisi Ramazan Çevik'e makam koltuğunu devretti.
23 Nisan Kaymakamı Çevik, kendisi için birinci önceliğin eğitim ve öğretim olduğunu belirterek, Nasır'a göstermiş olduğu sevgi ve ilgiden dolayı teşekkür etti.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaştığı öğrencilere, kitap okumanın önemini anlatarak, başarının yolunun düzenli olarak çalışmaktan geçtiğini söyledi.
Öğrencilere hangi mesleği seçeceklerini soran Kaymakam Nasır, "Hedeflenen amaçlara ulaşmak için gayretli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kitap okuyarak ve öğretmenlerimizin yardımları ile düzenli bir şekilde çalışmanızda fayda var.
Sizler gibi bütün öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Öğretmen arkadaşlarımızı da sizlerin gelişimi için gösterdikleri gayretten ötürü tebrik ediyorum." dedi.