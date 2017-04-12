Kaymakam Nasır, Alacabel Tünel İnşaatını Ziyaret Etti

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayacak Alacabel Tünel inşaatını ziyaret etti.



Temeli 10 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından atılan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli'nin Akseki'nin Ceceler Mahallesi yakınlarındaki bölümünü ziyaret eden Kaymakam Nasır, burada yetkililerden bilgi aldı.



Nasır, kış aylarında Akseki-Seydişyehir karayolu Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldiğini söyledi.



Tünel tamamlandığında rampa ve virajların ortadan kalkacağını belirten Nasır, "Hem yol kısalacak hem de vatandaşların kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek ve daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacak." dedi.



Tünel çalışmalarının hızla devam ettiğine değinen Nasır, "Allah yardımcıları olsun. Burada çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah 3 yıl içinde bittiğinde halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek. Çalışanlara, bu projede emeği geçenlere, katkısı olanlara çok teşekkür ediyor, 'Kolay gelsin' diyorum." şeklinde konuştu.