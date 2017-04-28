Kaymakam Mahmuthan Arslan'dan Muhtarlara: İhtiyaç Sahiplerini, Gazileri ve Şehit Ailelerini...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısı yapıldı.



Belediye Düğün Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Mahmuthan Arslan, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen, İlçe Müftüsü Mustafa Arda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Orman İşletme Şefi Nihat Acat, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse ile köy muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, toplantı yeter sayısının olduğu tespit edildikten sonra gündem okundu.



Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Mahmuthan Arslan, "Köyünüze Köylere Hizmet Götürme Birliğinin katkısıyla bir iş yaptırmak istediğinizde önceden bize gelerek, 'Ben şöyle bir iş yaptıracağım' deyin. Bizde birini gönderip baktıralım ona göre hareket edelim. Ama 'Ben şu işi yaptırdım paramı ödeyin' dediğiniz zaman sıkıntı olur. Böyle bir uygulama olacak olsa para birliğin hesabına değil, muhtarlığın hesabına yatar. Paranın Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hesabına yatırılmasının nedeni denetimin olmasıdır. Bu nedenle yapacağınız işler usulüne uygun olmalı" dedi.



Muhtarlardan köylerdeki ihtiyaç sahiplerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına zamanında bildirmelerini isteyen Kaymakam Arslan, "Onların vebali en yakındakiler olarak önce sizde, sonra bizde. Bu nedenle köylerimizdeki ihtiyaç sahiplerini, gazileri ve şehit ailelerini yakından takip edelim. Ayrıca köyümüze yabancılar gelip, gidiyorsa yetkililere haber verelim" diye konuştu.



Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündem gereği Köy Muhtarlarının görev ve sorumluluğu hakkında ve Köylere Hizmet Götürme Birliği katkısıyla yapılan işlerdeki görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi verilmesinin ardından Birlik Encümen Üyeliği seçimlerine geçildi. Yapılan seçimler sonucu adaylardan Saklar Köyü Muhtarı Ali Tunç 16 oy, Dereköy Muhtarı İsmail Hakkı Demirtaş 14 oy ve Ulaşlar Köyü Muhtarı İsmail Arı 12 oy aldı. Buna göre; Saklar Köyü Muhtarı Ali Tunç ve Dereköy Muhtarı İsmail Hakkı Demirtaş Birlik Encümen Üyeliğine seçildiler.



2016 yılı Faaliyet raporu okunmasının ardından 2017 yılı Yatırım ve Çalışma Programı hakkında bilgi verildi. Birliğin 2016 yılı Kesin Hesap Bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA