Kaymakam Koltuğuna Oturan Aslı Kocabey İsteklerde Bulundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Milli Egemenlik İlkokulu öğrencisi Aslı Kocabey, okul müdürü Nimet Yıldız ve sınıf öğretmeni Hasan Ali Yarış makam ziyaretinde bulundular.



İlçe Kaymakamı Yüksel Kara'yı makamında ziyaret eden öğrenci ve öğretmenleri Kaymakam Yüksel Kara'ya çiçek sunarken İlçe Kaymakamı Kara da öğrenciye hediye verdi.



Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, makama gelen öğrenci ve öğretmenleri ile samimi bir ortamda sohbet etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sembolik olarak yapılan makam devir teslim töreni oldukça renkli geçti. Kaymakam koltuğuna oturan Aslı Kocabey tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Daha sonra devir aldığı makamda İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel ile telefon bağlantısı kurarak şehir içerisinde araçların hatalı otoparklarını önlemesi konusunda uyardı. Ayrıca asayiş yönünden başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kocabey, ayrıca ilçe Kaymakamı Yüksel Kara'ya hastaneye ulaşımın kolaylaşması için teleferik sistemi yapılması konusunda talepte bulundu.



İlçe Kaymakamı Yüksel Kara, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci Aslı Kocabey'in derslerindeki başarılarının devamını diledi. (Tİ -EFE) - KÜTAHYA