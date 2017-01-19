Kaymakam Kızıltoprak Şehit Ailelerine Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Velimeşe Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.



Daha önce Velimeşe Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Piyade Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu ile Şehit Jandarma Er Yavuz Ayan'ın ailelerine ziyaretler gerçekleştiren Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Velimeşe Mahallesi'nde ikamet eden diğer şehitler jandarma er Mustafa Erişen ve Piyade Er Aziz Sağlam'ın ailelerini de ziyaret etti.



Şehit aileleri ile sohbet ederek isteklerini dinleyen Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, şehit ailelerinin, ücretsiz ulaşım, öğrencilere destek, kömür yardımı ve özel hastanelerin de şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermesi konularında taleplerini dinledi.



Kaymakam Kızıltoprak, şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve ihtiyaçların en kısa sürede karşılanacağını vurguladı. Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Kızıltoprak'a teşekkür etti.



Kaymakam Kızıltoprak'a şehit ailelerine ziyarette Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Çinar, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy ve Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul da eşlik etti. - TEKİRDAĞ