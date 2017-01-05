Kaymakam Kıyıcı Bakır Madeni Sahasında İncelemelerde Bulundu

KASTAMONU(AA) - Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, özel bir şirket tarafından işletilen bakır madeninin sahası ve yapımı devam eden fabrika alanında incelemelerde bulundu.



Kaymakam Kıyıcı, işletme yetkililerinden yürütülen maden çalışmaları ve işletme tarafından sağlanan çevre ve iş güvenliği hakkında bilgi aldı.



Hanönü ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren maden şirketinin ilçeye büyük hareketlilik getireceğini belirten Kıyıcı, şunları söyledi:



"Maden sahası ve fabrika alanında yaptığımız incelemelerde gördük ki iş güvenliğine son derece önem veriliyor, çevreye duyarlı ileri teknoloji kullanılıyor. Biz de bu konulardaki hassasiyetimizi koruyoruz. Bununla birlikte ilçeye kurulacak bakır madeni istihdam anlamında ilçemize ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlıyor."



Yetkililerden aldığı bilgilere göre, 2018 yılında üretime geçecek olan bakır fabrikasının 700 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Kıyıcı, bu kişilerden en az 350'sinin yöreden işe alınacağını ifade etti.



Bakır Madeni Şirketi Maden Direktörü Yusuf Tuncer ise Hanönü ilçesi sınırları içinde şirketlerinin 14 bin hektar alanda maden arama çalışması başlattığını ve şimdiye kadar 24 milyon ton bakır rezervinin tespit edildiğini kaydetti.