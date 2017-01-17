Kaymakam Keklik Öğrenci Servisleri ile İlgili Toplantı Düzenledi

Kaymakam Mehmet Keklik, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla öğrenci taşımacılığıyla ilgili toplantı düzenledi.



Selim Halk Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya; Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Yalçın, Emniyet Komiseri İlhan Tekin, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydın, taşımalı eğitim veren okul müdürleri, taşıma şirketleri yetkilileri ve servis şoförleri katıldı.



Toplantıya başkanlık eden Kaymakam Mehmet Keklik, taşımacılık konusunda herkesin son derece titiz davranması gerektiğini belirtti.



Keklik, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması adına her türlü tedbiri alacaklarını, taşıma işini yapan kişi ve kurumların mevzuatın öngördüğü şekilde, sorunsuz bir biçimde bu işi yapmalarını istedi, Mehmet Keklik, gerek öğrenci taşıma işi gerekse öğrencilerin yemek işlerini yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.



Toplantıda daha sonra servislerdeki sorunlar ve yapılması gerekenler konuşularak taşıma işini yapanlara gerekli uyarılar yapıldı. - KARS