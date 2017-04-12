Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kaymakam Keklik Köylerde
Ara
BİST 91.170 %0,29
DOLAR 3,6714 %-0,70
EURO 3,8983 %-0,61
PARİTE 1,0603 %-0,01
ALTIN 150,53 %-0,64
FAİZ 11,30 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kaymakam Keklik Köylerde

Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Keklik Köylerde

Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, köy ziyaretlerine devam ediyor. Keklik, gittiği köylerde vatandaşlarla bire bir sohbet ediyor.

Selim İlçesi'ne kaymakam olarak atandıktan sonra her hafta ilçeye bağlı köyleri ziyaret eden kaymakam Mehmet Keklik'in bu haftaki durağı Katranlı, Bölükbaş, Kamışlı, Laloğlu, Eskigeçit, Koşapınar köyleri oldu.

Kaymakam Mehmet Keklik, köy ziyaretlerinde köylerin ihtiyaçlarını yerinde görerek, çözüm noktasında neler yapılacağını beraberindekilerle masaya yatırıyor. Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Keklik, ilçeye ve köylere yapılan yatırımları köylülerle paylaşıyor.

Kaymakam Mehmet Keklik, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte köy ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Amacımız devletin hizmetlerini vatandaşın kapısının önüne kadar götürmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kaymakam Mehmet Keklik, bir süre köy muhtarlarıyla da görüştü. Muhtarlar kaymakam keklik'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaymakam Keklik'e köy ziyaretlerinde daire amirleri ve köy muhtarları da eşlik etti. - KARS

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mehmet Keklik, Değerli Taş, Pırlanta, Ay Taşı, Zümrüt, Sağlık, Safir, Yakut, Elmas, Vatan