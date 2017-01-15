Kaymakam Keklik, Kamu Hizmetlerini Köylülere Anlattı

Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, kamu hizmetlerini köylülere anlattı.



Selim'e bağlı Gelinalan Köyü'nde Belediye Başkanı Coşkun Altun, Muhar Maksut Kemer ile birlikte halk toplantısı düzenleyen Keklik, halk toplantısında vatandaşların talep ve önerileri dinledi.



Daire amirlerinin hazır bulunduğu halk toplantısında konuşan Kaymakam Mehmet Keklik, toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve insanların hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu belirtti.



Keklik, Serlim ve köylerinin gelişimi adına yapılması gereken projeleri değerlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçları ile taleplerini dinleyerek etkin çözümler üreteceklerini kaydetti.



Daha sonra köylülerle çay içen kaymakam Mehmet Keklik ve beraberindekiler, Gelinalan köyünden ayrılarak ilçe merkezine döndüler.



Öte yandan Selim Kaymakamı Mehmet Keklik'in köylerde halk toplantılarını sürekliği yapacağı öğrenildi. - KARS