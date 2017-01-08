Kaymakam Kaya'dan "Aşçı Çıraklık Kursu"Na Ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan "Aşçı Çıraklık Kursu"nu ziyaret etti.



Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezi'nin her alanda kurslar açarak vatandaşın ihtiyacına cevap verdiğini söyledi.



Özellikle kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, talebe göre kursların açılmaya devam edeceğini bildirdi.



Halk Eğitimi Merkezi kurslarına önem verdiklerini aktaran Kaya, "Halk Eğitimi Merkezimiz ilçede birçok alanda kurs açarak vatandaşlarımızı meslek sahibi yapıyor. Hangi dalda olursa olsun arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar ve kurslar açıyorlar. İlçemizdeki vatandaşlarımız da kurslara yoğun talep gösteriyor. Nitelikli insanlara daha çok sahip olmamız lazım. Bu hobisel anlamda bile olsa insanın kendine olan öz güveni arttırıyor. Dolayısıyla bu kurslar çok önemli."



Kaya, daha sonra kursiyerler tarafından hazırlanan yemeklerin tadına baktı.



Ziyarette, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz İŞKUR Müdürü Ahmet Selim Keskin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürkan Güler de hazır bulundu.