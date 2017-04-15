Kaymakam Kaşıkçı, Firma Yetkilileriyle Buluştu

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, ilçedeki çalışmaların ihalelerini alan firma yetkilileri ile bir araya geldi.



Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ihalelerini alan firmaların yetkilileri ile buluşan Kaymakam Kaşıkçı, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.



Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, hazırlanan projelerde somut adımların atılmaya başlandığını belirtti.



Yüklenici firmaların yetkilileri ile sık sık bir araya gelerek çalışmaların seyri hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Kaşıkçı, şöyle konuştu:



"Allah'ın izniyle çalışmalarımız sıkıntısız ve en güzel şekilde devam edecek. Bugün de yemekte bir araya geldik. Harita üzerinde değerlendirmeler yaptık. Başlatılan çalışmaların ne durumda olduğunu, eksiklik varsa nasıl gidereceğimiz konusunda bilgi alış verişinde bulunduk. Güzel bir Yüksekova için başlatmış olduğumuz hizmet atağında girişimlerimiz devam ediyor. Yeni çalışmaların startını da yakın zamanda vereceğiz."



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, firma yetkilileri ile belediye birim amirleri katıldı.