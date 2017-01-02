Kaymakam Kaşıkçı'dan Kadın Kursiyerlere Ziyaret

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Aile Destek Merkezin'de kurs gören kadın kursiyerleri ziyaret etti.



Bir süre kursiyerlerle sohbet eden Kaşıkçı, merkezin çalışma ortamının iyileştirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.



Merkez bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyerlerin ev ortamından az da olsa uzaklaşma imkanı bulduğunu anlatan Kaşıkçı, "Sadece Yüksekova'da değil Türkiye genelinde bu merkezleri önemsiyoruz. Kadın ve genç kızlarımız için farklık oluyor. Fiziki şartların da iyi olması için inşallah başka çalışmalar da yapacağız." dedi.



Kaçıkçı, ilçede iş alternatifinin gelişmesi için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.