Kaymakam Karagül'ün Halk Eğitim Merkezini Ziyareti

Suluova Kaymakamı Vural Karagül Halk Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.



Kaymakam Karagül, Suluova Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, AB projeleri kapsamında açılan kursları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Proje çalışmalarının önemli ve çok yönlü faydalarının olduğunu belirten Karagül sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarımız ile engelli kişiler ile yoksul ve yoksulluk riski altındaki bireylerin sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin artırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.



İnşallah kursiyerlerimiz bu kurslarda alacakları mesleki ve genel beceri eğitimi ile istihdam edilebilirliklerini ve girişimcilik becerilerini artıracaklardır."