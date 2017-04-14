Kaymakam Karaaslan: Vatandaşlarımız Güvenli Bir Şekilde Oylarını Kullanacaklar

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde köy muhtarlarına "Seçim Güvenliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandum ilgili olarak Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çakan, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç ve Köy Muhtarlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda; Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası alınacak tedbirler masaya yatırılarak, açık ve kapalı propaganda toplantıları, okul, cami gibi kamu hizmeti gören yerlere afiş ve pankartlar asılmaması, seçim yerlerinde silahlarla dolaşılmaması gibi konularda uyulması gereken mevzuat hükümleri ile YSK kararlarına yer verildi.



Yapılan toplantıda, Köylerinin mevcut durumları ve sorunları hakkında Köy Muhtarlarından bilgi alan Kaymakam Ahmet Karaaslan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında kaymakamlık ve bağlı kurumlar olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde oyunu kullanması ve bu sürecin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Kaymakam Karaaslan"Bizim sizlerden ve vatandaşlarımızdan beklentimiz; hak ve haklının yanında yer almanızdır. Devlet olarak görevimiz, iradenizin özgür bir şekilde sandığa yansıtılması için gerekli tedbiri almaktır ve almaya da devam edeceğiz. İlçenin gelişmesi ve huzurun artması için hepiniz elinde gelen bütün çabayı sarf etsin. Huzur ortamının oluşması için herkes duyarlı bir şekilde çalışsın, vatandaşlarımız güvenli bir şekilde oylarını kullansınlar" dedi (MB-EFE) - KÜTAHYA