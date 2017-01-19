Kaymakam Kanyılmaz Tamzara Dokuması Atölyelerini İnceledi

Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tamzara Mahallesi'ni ziyaret ederek Tamzara dokuma atölyesinde incelemelerde bulundu.



Kanyılmaz, tezgahları ve dokumaları yakından inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Gazetecilere açıklama yapan Kanyılmaz, geleneksel el sanatı olan Tamzara dokumasının yüzyıllar öncesinden bugüne aktarıldığını, marka değeri kazanmasıyla da ilçe ekonomisine destek sağladığını söyledi.



Kurs öğretmeni Esra Hasarı ise kursiyer sayısının artırılarak pazar sahasının oluşturulması gerektiğini belirtti.





Kursiyerler tarafından Kanyılmaz'a Tamzara dokumasından yapılan fular hediye edildi.





Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, daha sonra ise Tamzara Mahallesi'ni gezdi, mahalle sakinleriyle sohbet etti.