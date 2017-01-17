Kaymakam Güven'den Okullara Ziyaret

Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Mili Eğitin Müdürü Raşit Çarpan ile birlikte ilçedeki okulları gezdi.



Okullar hakkında idarecilerden bilgi alan Kula Kaymakamı Osman Güven, ayrıca okullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek ilçede devam eden 2016-2017 eğitim- öğretim yılı hakkında detaylı bilgi aldı. Yarıyıl tatilinden önce okulların durumunu yerinde inceleyen Kula Kaymakamı Osman Güven, öğretmenlerle bu yılın planlamasını yaparak eksiklerinin olup olmadığını sordu. Okullarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için ilgililere talimat verdi. - MANİSA