Kaymakam Güven Ak Partilileri Ağırladı

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık beraberinde AK Parti İlçe Başkanlığı yapmış İbrahim Köseoğlu, Halil Erdil ve Nejat Gülmez ile birlikte Kula Kaymakamı Osman Güven'e 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu.



Kula'ya yeni atanan ve görevine başlayan Kaymakam Güven ile bir süre sohbet eden AK Partili başkanlar, "Kula'ya her türlü hizmette biz iktidar partisinin buradaki temsilcileri olarak hep yanınızdayız. Yeter ki istişare edelim" ifadelerini kullanarak görevinde başarılar diledi.



Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Osman Güven ise şunları söyledi: "Ben buraya idarecilik yapmaya, sizleri idare etmeye gelmedim. Allah rızası için hizmet etmeye geldim. Kula'ya hizmet etmek isteyen bir ailenin sizlerin bir üyesi olmaya geldim. Elbette, ben devletimizin, cumhurbaşkanımızın buradaki bir temsilcisi olsam da, siz de iktidar partisinin, hükümetin buradaki bir temsilcisisiniz. Sizi yok sayamayız. Yapacağımız hizmetleri sizlerle konuşacağız, birlikte karar vereceğiz." - MANİSA