Kaymakam Güner, İvriz'de Vatandaşlarla Buluştu

Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner, İvriz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



İvriz'de özel bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Hakan Güner, vatandaşlarla bire bir görüşerek sorunlarını dinledi.



İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi, yol problemi, mahalle pazar alanı gibi sorunların dile getirildiği toplantıda Kaymakam Güner, ellerinden geldiğince sorunları çözüme kavuşturacaklarını belirtti.



Güner, "İvriz Mahallesi tarım ve hayvancılıkta olduğu kadar, tarihi, doğası ve kültürel yapısı ile turizm açısından da ön plana çıkan bir mahallemiz. Burada konuşulan konuların dile getirilen sorunların çözüme kavuşturulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.



Toplantıya, Kaymakam Güner'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özkan, Halkapınar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ersüllü, İlçe Emniyet Amiri İlker Zorlu, Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Adem Doğan, Sağlık Gurup Başkanı Ahmet Onur Yüksel, İvriz Muhtarı Cumali Yurter ve mahalle sakinleri katıldı.