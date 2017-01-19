Kaymakam Gökpınar'dan Sarıcaoğlu'na Ziyaret

Kavak Kaymakamı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na iadeyi ziyarette bulundu.



Ordu'nun Çamaş Kaymakamı iken Kavak Kaymakamlığına atanan ve yeni görevine başlayan Gökpınar, kendisine yapılan ziyaretin ardından Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Kaymakam Gökpınar ve Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, ilçede Kaymakamlık ve Belediyenin birlikte yapabileceği hizmetler hakkında görüştü.



Gökpınar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıcaoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam Gökpınar'a teşekkür ederek, kendisi ile uyum içinde çalışacaklarını söyledi.



Ziyarete, Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.