Kaymakam Feslihan'dan, Çipli Kimlik Kartı Başvurusu

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.



İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek evraklarını teslim eden Feslihan, çipli kimlik kartı için başvurusunu yaptı. Feslihan, başvurusunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren çipli kimlik kartları için başvuruların alınmaya başladığını anımsattı.



Vatandaşların istenilen belgeleri getirmeleri halinde başvuru yapabildiklerini belirten Feslihan, başvurudan 20 gün sonra kimlik kartlarına sahip olunabileceğini kaydetti.