Kaymakam eve konuk oldu, 20 dakika aile ile kitap okudu



KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin'in başlattığı 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' projesi büyük ilgi görüyor. Projenin başlamasıyla hem öğrenciler, hem de veliler kitap okuyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin tarafından 'Okuyan Tosya Hayalim Var' sloganıyla başlatılan, 'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' projesi büyük ilgi görüyor. Her sabah okullarda öğrencilerle birlikte kitap okuyan Kaymakam Pişkin, akşam Tosya İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Erkasap'ın evine konuk oldu. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Erkasap'ın evinde ailesi ile birlikte 20 dakika kitap okuyan Kaymakam Deniz Pişkin Ahmet Erkasap'a ve ablasına kitap hediye ederek projeye katılımlarından dolayı aileye teşekkür etti.

Projenin öğrencilerin ve Tosya halkının geleceği hakkında önemli olduğuna dikkat çeken Öğrenci Velisi Nurettin Erkasap, "Projeden çok memnunum, Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Günümüz teknoloji çağı insanlar bilgiye çok kolay ulaşabiliyorlar. Özellikle çocuklarımız bilgi internet ortamından öğreniyor fakat her zaman kaynağı belli olmayan bilginin doğruluğu da tartışılır. Fakat bu proje ile çocuklarımız ve aileler kitabı okumak suretiyle bilgiyi kaynağından alıyor, güvenli bilgi alıyor. Projeye tüm halkımızın katılmasının toplumumuzun doğru bilgiye ulaşma açısında önemsiyorum. Tosya'da başlatılan okuma seferberliği için Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin öğrenciyi çalışmaya teşvik ettiğini belirten Okul Müdürü İsmail Sabuncu ise, "Öğrencilerimiz sabahları okulda yaptıkları kitap okuma saatinin dışında akşamları da evlerinde aileleriyle birlikte 20 dakika kitap okuyorlar. Bu uygulama ile aile öğrenciyi okumaya ve çalışmaya teşvik ediyor. Ailede başlayan çalışma başarı okulda perçinleniyor" diye konuştu.

Kitap okuma alışkanlığının başarıyı yükselttiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu ise, "Sayın Kaymakamımızın başlatmış olduğu kitap okuma kampanyasına tüm okullarımız katılıyor. Sayın Kaymakamımız sabahları kitap okuma saatlerinde okullara giderek öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte kitap okuyor. Kaymakamımızın bu çalışması öğrencilerimizde okuma bilincinin geliştirilmesi için çok önemli. Öğrencilerimizde ailelerimizin desteğiyle bu bilinç oluşmuş durumda. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının kazandırılması başarılarına önemli oranda etki ediyor" ifadelerini kullandı.

Projenin mimarı Kaymakam Deniz Pişkin ise, "Kısa bir zaman önce ilçe genelinde başlatmış olduğumuz Kütüphanesiz okul kitapsız öğrenci kalmasın kampanyası çerçevesinde sadece sabahları okuma saatlerine okullara uğrayarak değil akşamları da kitap okuyan öğrencilerimizi de evinde ziyaret etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda her okulumuzun başlattığı farklı çalışmalar var. Tosya İlkokulumuz 20'de 20 projesiyle katılıyor. Yani saat 20'de öğrenci ile birlikte bütün ev halkı 20 dakika kitap okuyorlar. İleriye dönük çocuklarda okuma alışkanlığının geliştirilmesini istiyorum Okuyan bir Tosya hayalim var demiştim bunun için çaba sarf ediyorum, o ideale doğru yürüyorum. ve bunun buradaki son günüme kadar sürecek olan bir ideal olduğunu biliyorum. Burada öğrencilerimize öğretmenlerimize okul müdürlerimize ve tüm velilerimize teşekkür ediyorum, çünkü bu topyekün bir seferberlik. Güzel bir uygulama. Bir kaymakam için ilçesinin okuduğunu görmesi sevindirici bir olay" şeklinde konuştu.

Kaymakam Deniz Pişkin'in aile ziyaretine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, Tosya İlkokulu Müdürü İsmail Sabuncu, Müdür Yardımcısı Mehmet Akkan ve Sınıf Öğretmeni Tuğçe Kamanlı eşlik etti.

