Kaymakam Ersöz Görevine Başladı

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, görevine başladı.



İçişleri Bakanlığının son kararnamesiyle Enez Kaymakamlığına atanan Ersöz, ilçeye gelerek iş başı yaptı.



İstanbul'da 1980 yılında dünyaya gelen Ersöz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetinin ardından 2008 yılında Kocaeli'de kamakam adayı olarak mülki idareciliğe adım attı.



Meslek yaşamında bugüne kadar Karapürçek ilçesinde kaymakam vekilliği, Yapraklı, Karakoyunlu ve Yeşilli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Ersöz, İngiltere Exeter Üniversitesinde Avrupa Yönetim Bölümünde de master eğitimine sahip bulunuyor.