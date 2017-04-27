Kaymakam Erdoğan'dan Musiki Derneği'ne Ziyaret

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Musiki Derneği'ni ziyaret etti.



Kaymakam Erdoğan, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk müziğine katkı sağladıkları ve sanata verdikleri değerle yeni müzisyen yetiştirdikleri için dernek yöneticilerini kutladı.



Erdoğan, "Koroda çok değerli solistler var. Türk halk ve sanat müziğine yaptığınız katkılardan dolayı sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.



Daha sonra dernek binasında sahne alan solistler, koro şefi ve Dernek Başkanı Sıtkı Özkal yönetiminde Kaymakam Erdoğan onuruna mini bir konser verdi.