Kaymakam Emeç'e Başarılı Sporcularından Ziyaret

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, spor müsabakalarında başarılı olan öğrencileri kabul etti.



Halter Yıldızlar kategorisinde Malatya'da yapılan yarışmalarda derece yapan ve Kayseri'de yapılacak olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Kaymakam Emeç'i makamında ziyaret etti.



Emeç, ziyarette yaptığı konuşmada, ekip ve takım ruhunun başarıyı getirdiğini, başarmanın anahtarının öncelikle başarıya inanç olduğunu belirtti.



Öğrencileri bu anlayışla hareket ederek başarıyı yakaladıklarını kaydeden Emeç, öğrencileri tebrik etti.



Ziyaret sonunda Arguvan Kaymakamı Emeç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.