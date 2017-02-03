Kaymakam Ekşi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Karamanlı Kaymakam Vekili Osman Oğuz Ekşi, "Vatandaşla Buluşma" toplantıları kapsamında, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Tarran Güney, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve kurum amirleri de hazır bulundu.



Ekşi, toplantıda, köy ve mahallelerdeki sorunlar, devam eden çalışmalar, çözüm yolları ve talepleri dinledi.



Gazetecilere açıklama yapan Ekşi, toplantının İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda yapıldığını söyledi.



Düzenlenen toplantılarla vatandaşların problemlerini, dilek ve önerilerini idareye başvuruda bulunmadan direkt ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Ekşi, "Burada vatandaşlarımızdan gelen problemleri veya önerileri hızlı bir şekilde değerlendirip, çözüme kavuşturmak istiyoruz." dedi.



İlk toplantının iyi bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Ekşi, özellikle seracılık konusunda, gerekli tanıtımı yaparak, ilgilenen ve girişimde bulunmak isteyen tüm vatandaşlara bilgi ve yön gösterme anlamında ve önünü açma konusunda destek olacaklarını vurguladı.



Karamanlı ilçesinin büyük bir avantajı olduğuna işaret eden Ekşi, "Nüfusunun 2 katı olan yerlere göre çok avantajlı bir konumda. Çünkü maddi olarak diğer ilçelere göre büyük bir avantajı var. O yüzden çok fazla problemleri yok. Gerek ilçe merkezinde gerekse köylerimizde göze çarpan temel problemlerimiz olmadığı için daha rahat konular üzerinde toplantıyı gerçekleştirdik." diye konuştu.