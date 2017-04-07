Kaymakam Dundar'ın Mahalle Ziyareti

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çubuklu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Dundar, mahallelinin taleplerini dinledi.



Ardından Muhtar Erdal Karakoç'un evine geçen Dündar, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın refah ve huzuru için gece gündüz çalıştıklarını ve devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını, birlik ve beraberliği bozmaya çalışan karanlık odaklara fırsat vermeyeceklerini söyledi.



Dundar beraberindekiler daha sonra Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ve Galatasaray ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.