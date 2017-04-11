Kaymakam Dundar'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.



Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile Aşağı Gülderen Mahallesindeki Kıbrıs gazisi Selahattın Albayoğlu, İsmailbaba Mahallesindeki Osman Akcan ve 1992 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Tahir Taşer'in ailelerini ziyaret etti. Dündar ve beraberindekiler, gazilerin Kıbrıs anılarını dinlerken zaman zaman duygulu anlar yaşadılar.



Ziyarette konuşan Kaymakam Dundar, devletimizin her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğunu belirterek, "Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan aziz ve kadim insanlarımız, en değerli varlıklarımızdırlar. Şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet, gazilerimize uzun ömürler, sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum. Bu aileleri ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevi olduğu kadar, bizler mutlu ediyor" dedi.



Şehit ve gazi aileleri, Tekin Dundar ve beraberindekilerin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, devletin yanlarında olduğunu ve unutulmadıklarından dolayı teşekkürlerini ilettiler. - VAN