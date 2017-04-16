Kaymakam Dundar'dan Öğrencilere Jest

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, YGS barajını geçen 200 öğrenciye jest yaparak LYS hazırlık kitabı hediye etti.



Sabah saatlerinde Çaldıran Anadolu Lisesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi, Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çaldıran Mesleki Teknik Lisesini ziyaret eden Kaymakam Dundar, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Necip Çınarcı, Andaç Karabulut ve Erol Taş ile birlikte YGS barajını geçmeye hak kazanan 200 öğrenciye LYS hazırlık kitapları hediye etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, her başarının arkasında mutlaka büyük emeğin olduğunu belirterek, "Bu emeğinizin karşılığını da YGS'de başarı elde ederek LYS'ye girmeyi hak kazandınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarınızın devamına katkı sunmak adına okullarımızın idarecileriyle görüşerek bir sonraki aşama olan LYS'ye hazırlık için kaynak kitap takviyesine ihtiyaç duyulabileceğini düşünerek belediye başkanlığı olarak sizlere hediye etmeyi uygun gördük. Sizler bizlerin geleceği, ülkemizin teminatısınız. Başarılı olabilmek için vatan, memleketin sınırı yoktur. Nereli, kim olursanız olun, bir yerlere gelebilmek için sadece sizlerden başarılı olabilme kriteri aranacaktır. Ülkemizde bir yerlere gelen insanların sizlerden asla bir fazlası yoktur. Her birinizden ülkemizi temsil edebilen birer bireyin çıkmasını bekliyorum. Emek ve çalışmanın karşılığı, belirlediğiniz hedeflerinize ulaşmaya çalışın. YGS'yi geçemeyen öğrencilerime bir sonraki sınav için aynı şekilde gerekli tüm yardımları yapmaya hazırız, yapacağız. Kapımız herkese olduğu gibi siz öğrencilerimize de açıktır. Yeter ki taleplerinizle gelin" dedi.



Tekin Dundar ve beraberindekiler, kitap dağıtımının ardından okuldan ayrıldılar. - VAN