Kaymakam Dundar'dan Askere Ziyaret

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Yukarı Gülderen Jandarma Karakolunu ziyaret etti.



Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç ve Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile Yukarı Gülderen Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Asker tarafından karşılanan Tekin Dundar, asker ve komutanlarla tek tek ilgilenip sorunlarını dinledi. Dündar, "Vatani görevini ifa eden, ülke ve memleketimizin can, mal ve huzur güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerimizi ziyaret etmek, moral ve motive etmek görevimizdir. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.



Misafir defterini de imzalayan Dundar, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. - VAN