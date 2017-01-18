Kaymakam Duman'dan Başkan Kazıcı'ya Ziyaret

Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'yı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Duman, ziyarette yaptığı konuşmada, alt yapı ve doğalgaz işleri ile yol sıkıntılarını Kazıcı'ya anlattı.



Zahmetsiz iş yapılamadığını belirten Duman, yapılan çalışmalar hakkında Kazıcı ile görüş alışverişinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazıcı ise, kaymakamlık ve belediye olarak köylerin ve ilçenin refahı, imarı ve insanların mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.



"Dayanışma halinde olursak büyük güç oluruz." diyen Kazıcı, şöyle konuştu:



"Alt yapı hizmetlerini bir an önce bitirmek istiyoruz. Vatandaşların daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. İki ay sonunda alt yapıyı bitirerek, üst yapıya da başlayacağız. İş ve hizmet, hiçbir zaman bitmeyecek. Doğalgazın gelmesi, bizim için bir avantaj oldu. Bu işlerin bir arada yürümesi, bizim için büyük şans. Bunun için hem mutluyuz, hem de şanslıyız. İnşallah yaz aylarında da planladığımız gibi bir an önce üst yapıya geçeriz ve şirin bir ilçe haline geliriz."