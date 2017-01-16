Kaymakam Duman'dan AK Parti İlçe Başkanlığına Ziyaret

Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Duman, AK Parti İlçe Başkanı Semih Yavuz ve parti yönetim üyeleriyle bir araya geldiği ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede dışarıya göç vermeyi durdurmanın yollarını aradıklarını söyledi.



Gençler için iş ortamı sağlanması gerektiğini belirten Duman, "Bunu da el birliğiyle yapacağız. Hep beraber, el ele vererek Gölpazarı'nın yetiştirdiği değerlerle ilçeyi kalkındırabiliriz. Burada 3 yıl görev yapacağım. Gideceğim zaman vicdanen rahat etmem için bir şeyler yapmamız lazım." dedi.



Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Duman'a yeni görevinde başarı diledi.