Kaymakam Doğramacı, Öğrencilerle Fidan Dikti

Van Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, ilçedeki öğrencilerle fidan dikti.



Gürpınar Güzelsu Sarı Süleyman Çok Programlı Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, öğrencilere fidan dikmenin önemini anlattı.



Van Orman ve Su İşleri Müdürü Mehmet Kandilli ise, öğrencilere, orman sevgisini aşılamak ve ormanların korunması için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Etkinlik sonunda katılımcılar fidan dikti.