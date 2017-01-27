Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Demirayak ile Şimşek'in bir süre sohbet ettiği belirtildi.
Demirayak, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin faaliyetlerini izlediğini belirterek, Tekirdağ'a güzel bir üniversite ve kampüs kazandırdığıiçin Rektör Şimşek'i tebrik etti.
Şimşek de Muratlı Kaymakamlığı görevine atanan Dr. İsmail Altan Demirayak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ayrıca Şimşek, kurumlar arasındaki uyumun önemini vurgulayarak, birlikte uyum içinde çalışarak Tekirdağ'a ve bölgeye katkı sağlayacaklarını aktardı.
Kaymakam Demirayak'tan, Nkü'ye Ziyaret
Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.