Kaymakam Dayanç'tan Taziye Ziyareti

Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kekliktepe köyünde düştükleri derede boğulan Berçim (3) ve kardeşi Hogir Yıldız'ın (2) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Dayanç, Kekliktepe köyünde devam eden taziyede, çocukların babası Abdullah Yıldız'a başsağlığı dileğinde bulunarak, dua etti.



Ailenin acısını paylaştığını dile getiren Dayanç, şu ifadeleri kullandı:



"Burada maalesef iki çocuğumuzu kaybettik. Acımız çok büyük, başınız sağolsun. Sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Olay sadece Kekliktepe'de değil duyan herkesi üzmüştür. Bu acı olayı Allah hiç kimseye göstermesin. Eruh Kaymakamlığı olarak her zaman acılı ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Yaşanan talihsiz kazada yaşamını yitiren minik çocuklarımıza Allah'tan rahmet sizlere sabır diliyorum."